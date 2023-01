Stakingen door personeel van farmaceut Organon in Oss zijn voorlopig opgeschort nadat donderdag een cao-akkoord is bereikt, meldt vakbond FNV. Leden van de vakbond moeten nog wel instemmen met de overeenkomst. Zo’n 250 tot 300 werknemers staakten in december nog voor een beter loon waarbij zij 24 uur het werk neerlegden.