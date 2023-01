De Europese gasprijs is donderdag verder gedaald tot onder de 64 euro per megawattuur door het aanhoudende milde winterweer in grote delen van Europa. Een dag eerder dook de gasprijs al ruim onder de 70 euro en werd het laagste niveau sinds oktober 2021 bereikt. Sinds begin december is de gasprijs al met meer dan 50 procent gezakt, wat voor verlichting zorgt voor de Europese economieën.