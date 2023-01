„Gelukkig nieuwjaar!” is wat we elkaar in deze dagen hartelijk toewensen. We staan aan het begin van een onbekend jaar, dat als het ware open voor ons ligt. Ook al hebben we hier onze verwachtingen van, het kan zo anders verlopen. Wij hebben dat niet in de hand. Gelukkig maar, zeggen we dan. Maar ondertussen kunnen onze verwachtingen ons danig in de weg zitten.