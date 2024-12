Staak de voetbalwedstrijd bij antisemitisme

De bestrijding van antisemitisme is door het kabinet-Schoof hoog op de agenda gezet – en terecht. Wie recente antisemitische incidenten overziet, kan niet anders dan met afschuw vervuld raken. Voor anti-Joods geweld, intimidatie of haat mag in Nederland geen enkele ruimte zijn. Vorige maand nog kondigde minister Van Weel (Justitie en Veiligheid) harde maatregelen aan. Ook komt er een speciale taskforce en is er extra geld vrijgemaakt.

Het is goed dat de overheid de aanpak van antisemitisme serieus neemt. Na de terreuraanval van Hamas op 7 oktober vorig jaar en de daaropvolgende oorlog in Gaza, is het gevoel van onveiligheid onder Joden sterk toegenomen. Dagelijks komen meldingen binnen van onlinehaat, scheldpartijen op straat, zelfs gewelddadige incidenten. Ook wereldwijd is er sprake van een stijging, met de brandstichting in een Australische synagoge als voorlopig dieptepunt.

In die context is het ernstig te noemen dat het maar niet lukt antisemitisme rond het voetbalveld de kop in te drukken. Afgelopen zaterdag riepen supporters van de Alkmaarse voetbalclub AZ antisemitische leuzen, tijdens een wedstrijd tegen Ajax. Meerdere keren klonk het van de tribunes: „Wie niet springt die is geen Jood, alle Joden moeten dood.” Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) deed aangifte.

Op papier ligt er een stevig stappenplan tegen antisemitisme in het stadion. Bij dergelijke spreekkoren wordt er twee keer gewaarschuwd, waarna de scheidsrechter de wedstrijd tijdelijk of zelfs definitief kan stilleggen. Daders krijgen een stadionverbod en een boete. Voetbalbond KNVB zegt de bestrijding van discriminatie en antisemitisme prioriteit te geven.

In de praktijk wordt er nauwelijks opgetreden. Ook afgelopen zaterdag niet. De wedstrijd werd niet stilgelegd. Pas achteraf klonken afkeurende reacties, nadat beelden van de spreekkoren rondgingen. Het CIDI noemt het gedrag van de AZ-supporters walgelijk en stelt dat dit soort leuzen nooit genormaliseerd mogen worden, zeker niet in een voetbalstadion.

Precies dat lijkt te gebeuren. Het is alsof antisemitisme in het voetbal minder serieus wordt genomen, zo van: het hoort er nu eenmaal bij. Daarbij helpt het niet dat supporters van een grote club als Ajax zichzelf Joden noemen, als een soort geuzennaam. Dat aanhangers van de tegenstander daarop reageren, is te voorzien. Maar wat in het stadion gebeurt, waaiert hoe dan ook uit naar de werkvloer en het klaslokaal.

Het mag dus niet bij papieren maatregelen blijven. Staak de wedstrijd als antisemitische of discriminerende leuzen klinken. Maar laat ook clubs de hand in eigen boezem steken, zelfs als dat ten koste gaat van een geuzennaam.