CBR slaat alarm om toename ‘voorzegfraude’ bij theorie-examens

Het Centraal Bureau voor de uitgifte van Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) ziet het afgelopen half jaar steeds meer zogeheten voorzegfraude bij theorie-examens voor het rijbewijs. Mensen nemen hun examen af met een verborgen camera die de vragen filmt, terwijl iemand op afstand de antwoorden doorgeeft via een microfoontje. Over exacte cijfers is het CBR terughoudend. „Maar de afgelopen drie à vier weken zijn vier mensen op heterdaad betrapt hierop”, laat Ed Eering, verantwoordelijk voor de theorie-examens, weten na bericht van de NOS en het AD.