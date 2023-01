Vrouwen met de baarmoederaandoening adenomyose hebben meer kans problemen te ondervinden in hun zwangerschap. Zo lopen ze een verhoogd risico op zwangerschapsvergiftiging of een hoge bloeddruk, concludeert arts-onderzoeker Connie Rees van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven in een nieuw onderzoek. Ook moeten ze mogelijk een keizersnede ondergaan en kunnen ze een baby krijgen met een laag geboortegewicht.