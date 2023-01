Een voormalige eigenaar van een uitvaartcentrum in de Amerikaanse staat Colorado is veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf wegens oplichting van familieleden van overledenen. De 46-jarige vrouw liet 560 lijken ontleden en verkocht de lichaamsdelen zonder toestemming van de nabestaanden. Haar 69-jarige moeder, die verantwoordelijk was voor het in stukken hakken van de lichamen, kreeg 15 jaar.