Russische kritiek op eigen legerleiding na Oekraïense raketaanval

In Rusland klinkt er kritiek op de eigen legerleiding, na de Oekraïense raketaanval op militairen in het Oost-Oekraïense Makiivka waardoor naar verluidt veel Russen zijn omgekomen. Diverse populaire pro-Russische bloggers hebben onder meer kritiek op het bivakkeren van soldaten naast een munitieopslag, wat fataal bleek. De Russische politicus Igor Strelkov schrijft dat het Russische leger „niet in staat is te leren van de eigen fouten”.