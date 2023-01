Opvanglocatie Zoutkamp langer dicht vanwege slecht weer

De tijdelijke opvangplaats voor vluchtelingen Marnewaard in het Groningse Zoutkamp blijft langer dicht vanwege de slecht weersomstandigheden. Dat laat een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) weten na berichtgeving van RTV Noord. De locatie werd vorige week gesloten vanwege de harde wind. Toen werden 254 mensen overgebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel en 138 mensen naar een opvanglocatie in Biddinghuizen.