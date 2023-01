De politie heeft zondagavond een 53-jarige vrouw in haar been geschoten bij een incident bij een woning aan de Kerkweg in het Zuid-Hollandse Roelofarendsveen. Agenten rukten rond 23.00 uur uit voor een melding. Toen ze arriveerden troffen ze de vrouw aan met een mes. Ze wilde niet meewerken aan de aanhouding, meldt het Openbaar Ministerie maandag.