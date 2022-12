De politie heeft donderdagmiddag 646 kilo vuurwerk gevonden in een woning in Roosendaal. De politie was anoniem getipt over het vuurwerk in de woning aan het Dijkcentrum. Omdat er ook met het vuurwerk geknutseld was, was er ontploffingsgevaar. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) moest ter plaatse komen om het vuurwerk onschadelijk te maken.