Belarus heeft naar eigen zeggen donderdagmorgen een Oekraïense luchtdoelraket vlakbij de grens neergehaald. Het was een raket van het type S-300, zegt het ministerie van Defensie in Minsk. Belarus vindt het geen ernstige zaak en zei in een verklaring „dat er geen reden tot zorg is en dat dit soort dingen jammer genoeg nu eenmaal gebeuren”.