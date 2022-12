Overzicht cijfers incidenten jaarwisselingen

Hulpdiensten maken zich weer op voor een drukke jaarwisseling. Hieronder een overzicht met de meest recente cijfers over incidenten tijdens oud en nieuw. De gegevens over aanhoudingen zijn afkomstig van de politie, de cijfers over branden zijn verzameld door het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) in opdracht van de brandweer en de ziekenhuiscijfers zijn van VeiligheidNL in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.