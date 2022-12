In het Verenigd Koninkrijk gaat 2022 de boeken in als het warmste jaar ooit gemeten, meldt het Britse weerbureau Met Office. Sinds de metingen in 1884 begonnen werd het gemiddeld over het jaar niet eerder zo warm als dit jaar. Het oude record stamt uit 2014, in dat jaar werd het over het hele jaar genomen 9,8 graden in Groot-Brittannië.