De Syrische minister van Defensie Ali Mahmoud Abbas en zijn Turkse ambtgenoot Hulusi Akar hebben woensdag in Moskou overleg gevoerd met de Russische defensieminister Sergej Sjojgoe over de burgeroorlog in Syrië en de Syrische vluchtelingen die in Turkije verblijven. Het was voor het eerst sinds het begin van de oorlog in Syrië in 2011 dat de Syrische en Turkse defensieminister met elkaar aan tafel zaten.