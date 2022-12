Tesla toont herstel op Wall Street na koersval

Tesla heeft woensdag wat herstel getoond op de aandelenbeurzen in New York. De fabrikant van elektrische auto’s was een dag eerder ruim 11 procent gezakt na berichten over het terugschroeven van de productie in de grote fabriek in Shanghai. Dat wakkerde de vrees aan dat de vraag naar nieuwe Tesla’s laag is. Het aandeel verloor deze maand al ruim 40 procent en staat voor het hele jaar zo’n 70 procent in de min. Tesla koerst daarmee af op het slechtste jaar sinds het bedrijf in 2010 een beursnotering kreeg.