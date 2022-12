De Nederlandse ambassade in Islamabad waarschuwt mensen om niet naar het Marriott Hotel in de Pakistaanse hoofdstad te gaan. De Amerikaanse regering heeft informatie gedeeld over een mogelijke aanslag op het hotel tijdens de feestdagen, meldt de ambassade. Hierop hebben de lokale autoriteiten de veiligheidsmaatregelen aangescherpt en alle openbare bijeenkomsten zijn verboden.