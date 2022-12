Even leek het erop dat voormalig Amerikaans vicepresident Mike Pence zich kandidaat had gesteld voor het presidentschap van de Verenigde Staten in 2024. Persbureau Reuters bracht dat nieuws op basis van berichtgeving van Sky News. Pence zou het vereiste papierwerk hebben ingeleverd bij de federale verkiezingscommissie, de FEC. Maar al snel ontkende Pence’s woordvoerder Devin O’Malley het nieuws op Twitter.