De kou en barre winterstormen blijven in de Verenigde Staten voor ellende zorgen. Ook op eerste kerstdag liep het aantal dodelijke slachtoffers opnieuw op. Al weet niemand exact hoeveel mensen tot nu toe door het extreme winterweer zijn omgekomen. NBC News spreekt van 35 doden, persbureau AFP van 31 en CNN van 26. In het geval van NBC News zijn dat er 12 meer dan een dag eerder, in het geval van CNN 10 meer.