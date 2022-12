Door een brand in een bejaardenopvanghuis in de West-Siberische stad Kemerovo zijn twintig mensen omgekomen, melden de Russische autoriteiten. Twee mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Er is een onderzoek ingesteld vanwege het overtreden van de brandveiligheidsvoorschriften. De oorzaak van de brand is vermoedelijk het onjuiste gebruik van een kachel.