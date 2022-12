De Franse seriemoordenaar Charles Sobhraj, verantwoordelijk voor meerdere moorden in de jaren zeventig in heel Azië, is zaterdag aangekomen in Parijs. Bij aankomst werd hij door de grenspolitie meegenomen voor „identiteitscontroles”, aldus een bron op de luchthaven. Die zegt dat de moordenaar „niet gezocht” wordt door de autoriteiten in Frankrijk en na de controles de luchthaven zou kunnen verlaten.