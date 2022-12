Een gedeeltelijke overheidssluiting (shutdown) in de Verenigde Staten is op de valreep afgewend na een stemming in het nog even door Democraten gedomineerde Huis van Afgevaardigden. De Senaat had eerder al ingestemd met de wet met 1,66 biljoen dollar (1,57 biljoen euro) aan bestedingen, die de gedeeltelijke shutdown voorkomt tot volgend jaar september.