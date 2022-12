Een vuurwerkimporteur moet van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een voorraad van ruim 134.000 kilo aan knalvuurwerk (Thunderkings) van de markt halen, vernietigen of in bunkers buiten Nederland opslaan omdat het soort verboden is in ons land. Als de importeur dat niet voor 29 december doet, moet hij een dwangsom van maximaal 1.685.325 euro betalen, meldt de inspectie vrijdag.