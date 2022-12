De staatsschuld is in het derde kwartaal gedaald ten opzichte van het bruto binnenlands product (bbp) waarmee de omvang van de economie wordt weergegeven. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) becijferde dat de zogeheten schuldquote op 49 procent uitkwam. Eind juni was dat nog 50,8 procent.