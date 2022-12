Een medeverdachte van een moord op een 23-jarige man in Oss houdt zich mogelijk schuil in Turkije. De politie laat donderdag weten daartoe aanwijzingen te hebben. Het voorarrest van twee verdachten in deze zaak is inmiddels verlengd. De politie zegt op zoek te zijn naar getuigen en mensen die een rol hebben gespeeld bij deze moord.