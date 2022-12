Onderzoekers bezorgd over geslachtsoperaties intersekse kinderen

Per jaar zijn ongeveer tien operaties aan de geslachtsorganen uitgevoerd op intersekse kinderen van onder de 12 in de periode 2014 tot en met 2020. Het gaat hierbij om kinderen die zijn geboren met een lichaam dat niet overeenkomt met het typische beeld van een mannen- of vrouwenlichaam. Een deel van de operaties was medisch gezien noodzakelijk, maar er zijn ook kinderen geopereerd vanwege cosmetische en psychosociale redenen. Onderzoekers van het instituut Nivel zijn bezorgd dat kinderen daarom soms onnodig worden geopereerd.