De Heere Jezus zou spoedig terugkomen, zo verwachtten de eerste christenen. Maar we wachten er nog steeds op… Al in de dagen van Petrus waren er mensen die spottend vroegen: „Waar blijft de belofte van Zijn komst?" Er lijkt niet veel veranderd. Ook nu klinkt die vraag, áls Christus’ komst niet al helemaal buiten beeld is geraakt…