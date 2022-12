Een kerstlied zingt: „O Kindeke klein, o kindeke teer.” Gods Woord bij monde van de engel luidt echter: „Hij zal groot zijn…” Niet zozeer om Zijn lengte, maar om Wie Hij is. In het Grieks staat er ”mega”. Groot is Hij Die gelegd is in de kribbe. De Zoon van de Allerhoogste. Bij Hem geldt: zo Vader zo Zoon. Op gelijke hoogte met de Vader: God uit God, Licht uit Licht. De grootheid zit in Zijn Persoon.