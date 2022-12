In de loop van de geschiedenis hebben velen de bijnaam ”de Grote” gekregen: keizers, filosofen en sporters. Bij zijn geboorteaankondiging wordt Johannes de Doper door de engel Gabriël ook ”groot” genoemd. Waarom? Maatschappelijk en kerkelijk gezien stelt hij niet veel voor. Zijn invloed is slechts enkele jaren. In zijn persoonlijk leven: wanneer vinden wij iemand groot? Als iemand succes heeft of grote invloed?