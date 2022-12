Politie: algemene daling woninginbraken, wel meer dan vorig jaar

De politie verwacht in heel 2022 rond de 24.500 woninginbraken te registeren. Dat zijn er drie procent meer dan vorig jaar, aldus de politie naar aanleiding van een bericht van De Telegraaf. De stijging is volgens de politie te verklaren door het wegvallen van de coronamaatregelen, waardoor mensen meer van huis zijn. In vergelijking met 2019 zijn de inbraakcijfers juist met 36 procent gedaald, toen werden er 39.365 woninginbraken geregistreerd.