Ze noemen zich wel christen, maar willen niet in verband worden gebracht met een bepaalde kerkelijke denominatie. In onderzoeken staan ze te boek als de ”nones” en worden daarmee vaak gezien als mensen die niet-religieus zijn. Maar de meesten van hen zeggen wel degelijk te geloven in God en zeggen dat de naam Jezus hen lief is. Met elkaar vormen ze de grootste groep christenen in de VS.