Uit onvrede over de antwoorden van minister Conny Helder (Langdurige Zorg) in het debat over de mondkapjesdeal heeft een aantal fracties het debat verlaten. Caroline van der Plas (BBB) deed dat als eerste, omdat ze genoeg had van „de enorme poppenkast”. PVV, DENK, Forum voor Democratie en Groep van Haga volgden haar voorbeeld.