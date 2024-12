Raadsvergadering over asielopvang Montferland rustig van start

Rond het bestuursgebouw zijn veiligheidsmaatregelen genomen, nadat bij een raadsvergadering over de asielopvang vorige week maandag vuurwerk werd gegooid naar twee raadsleden. Dat gebeurde volgens de politie door een groep van 20 tot 35 mensen die tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Didam zijn, dat in de gemeente Montferland ligt.

Er zijn donderdagavond politie en extra handhavers aanwezig bij het bestuursgebouw en ook zijn dranghekken geplaatst. De sfeer onder de aanwezige tegenstanders van het azc is vooralsnog rustig.

Burgemeester Harry de Vries nam voorafgaand de raadsvergadering een petitie in ontvangst waarin inwoners de gemeente oproepen geen azc in Montferland toe te staan. De petitie is volgens de initiatiefnemers meer dan 1100 keer ondertekend.

Een woordvoerder van de actiegroep achter de petitie geeft aan dat de ondertekenaars zich gepasseerd voelen door de gemeente en meer aandacht willen voor lokale zaken zoals voldoende zorg en politiemensen op straat. „Dat soort dingen, daar moet eerst naar gekeken worden voordat wij hier landelijke problemen gaan proberen op te lossen.” Ook zegt de zegsman afstand te nemen van de geweldsincidenten vorige week.

De gemeenteraad bespreekt donderdagavond het „participatie- en communicatieplan” rond de mogelijke komst van de asielzoekers. Daarin wordt bepaald hoe Montferland inwoners betrekt en informeert bij het realiseren van het asielzoekerscentrum. De gemeente moet vanuit de spreidingswet zo’n 250 asielzoekers opvangen, zei burgemeester De Vries eerder. Volgens hem wordt er al langere tijd geprotesteerd tegen de komst van een azc in Didam, terwijl er nog geen definitief besluit is gevallen.