Bruins: NPO-bezuiniging mogelijk niet te betalen uit reclame

Binnenland

Het is nog niet zeker of de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) 50 miljoen euro extra kan ophalen door meer reclames te tonen. Dat geld is nodig om een deel van de teruggedraaide onderwijsbezuinigingen te betalen. Maar of dit lukt, kan volgens minister Eppo Bruins (Media) „niet gegarandeerd worden”. De publieke omroep moet het volgens hem zien als een bezuiniging.