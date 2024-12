Rutte: over vier tot vijf jaar kan Rusland NAVO verslaan

„Als nu Poetin zou proberen een vinger naar ons uit te steken, dan kunnen we hem echt conventioneel vernietigend verslaan”, zei Rutte na een toespraak in Brussel waarmee hij de inwoners van NAVO-landen wakker hoopte te schudden. Atoomwapens even buiten beschouwing gelaten is de westerse militaire alliantie, met de Verenigde Staten als grote steunpilaar, verreweg het sterkst, bedoelt hij. „Maar over vier, vijf jaar wordt dat echt ingewikkelder.”

Daarom moeten NAVO-landen snel veel meer werk maken van hun verdediging, bepleit hij, en burgers van die landen zouden politici daartoe moeten aansporen. „Jullie moeten weten wat er speelt”, wil hij hun voorhouden. „Help mij om die urgentie ook in de politiek te krijgen. Dat uiteindelijk veiligheid prioriteit heeft boven al het andere.”

Sinds duidelijk is dat Donald Trump terugkeert als president van de VS, zinspelen Oekraïne en sommige bondgenoten meer en meer op vredesbesprekingen met het Kremlin. De Duitse bondskanselier Olaf Scholz belde vorige maand al met Poetin. Rutte heeft nog geen contact met de Russische president gehad en is dat ook niet van plan. „Misschien in de toekomst, maar nu nog niet.”