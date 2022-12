Elon Musk heeft via een poll op zijn Twitter-account aan zijn volgers de vraag voorgelegd of hij moet aftreden als baas van Twitter. Hij schrijft erbij in zijn tweet: „Ik zal mij houden aan de resultaten van deze poll.” In het eerst kwartier na de lancering van de poll brachten al een miljoen Twitter-gebruikers hun stem uit. In totaal kan er twaalf uur lang worden gestemd.