Bewoners azc Middelburg tijdelijk naar andere locatie door brand

De bewoners van het asielzoekerscentrum in Middelburg waar zaterdag brand heeft gewoed, moeten tijdelijk naar een andere opvanglocatie, meldt de Veiligheidsregio Zeeland. Door de brand is het gebouw niet meer toegankelijk. „We hadden de hoop en verwachting dat de helft van het gebouw toegankelijk zou zijn, maar dat is niet het geval”, aldus een woordvoerder. Voor de brand zijn twee bewoners van het azc aangehouden, heeft de politie gemeld.