De verdenkingen tegen twee Europarlementariërs van fraude met vergoedingen hebben niets te maken met het corruptieschandaal dat Qatargate is gaan heten. Ook al is een van de twee de afgezette ondervoorzitter Eva Kaili, de prominentste verdachte in die laatste affaire. „Er is geen verband”, zegt de directeur van de Europese fraudebestrijdingsdienst OLAF die de vergoedingsfraude aan het licht heeft gebracht.