OM eist zeven jaar cel tegen ex-advocaat en neef Taghi

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag een celstraf van zeven jaar geëist tegen de ex-advocaat en neef van vermeend topcrimineel Ridouan Taghi. De 39-jarige Youssef T. zou volop betrokken zijn geweest bij de misdaadorganisatie van Taghi, toen hij hem enkele maanden bijstond als advocaat. Taghi (44) zit in voorarrest in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. „Youssef was de onmisbare schakel, de flessenhals, de onmisbare tweede man”, aldus de officier van justitie.