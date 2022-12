EU-parlement bestempelt hongersnood in Oekraïne als volkenmoord

Het Europees Parlement heeft een resolutie aangenomen waarin het de hongersnood in Oekraïne in 1932 en ’33 volkenmoord noemt. Volgens een zeer grote meerderheid (507 stemmen voor, 12 tegen en 17 onthoudingen) werd de Holodomor, zoals de hongersnood in Oekraïne wordt genoemd, veroorzaakt door het Sovjetregime. Het parlement ziet een parallel met de „huidige Russische misdaden in Oekraïne” en roept alle landen en organisaties op de Holodomor te erkennen als genocide.