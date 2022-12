De Iraniër Afshin Esmaeil Ghaderzadeh is volgens de metingen van Guinness World Records de kleinste man ter wereld. De 20-jarige man uit het noordwesten van Iran is 65,24 centimeter lang. Hij is bijna 7 centimeter korter dan de vorige titelhouder, de 36-jarige Colombiaan Edward Niño Hernandez.