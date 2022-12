Aziatische beurzen lager na Chinese cijfers en rentebesluit Fed

De Aziatische aandelenbeurzen gingen donderdag omlaag in navolging van de koersverliezen op Wall Street. Beleggers verwerkten het besluit van de Amerikaanse Federal Reserve om de rente conform verwachting met een half procentpunt te verhogen tot het hoogste niveau in 15 jaar. Centralebankpresident Jerome Powell gaf echter aan dat de Fed nog niet klaar is en de rente ook in het nieuwe jaar verder zal worden verhoogd. Ook heeft de Fed meer bewijs nodig dat de inflatie echt aan het afkoelen is.