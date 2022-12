Een hoge rechtbank in Oekraïne heeft beslag laten leggen op de bezittingen van de gevluchte oud-president Viktor Janoekovitsj. Volgens The Kyiv Independent gaat het onder meer om een landgoed, een appartement, ondergrondse parkeerplaatsen, een huis en 537 kunstwerken. De geschatte waarde van de bezittingen is 20 miljoen dollar (bijna 19 miljoen euro).