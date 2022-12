De Federal Reserve heeft de Amerikaanse rente met 0,5 procentpunt verhoogd, zoals al werd verwacht. Die verhoging is minder sterk dan de afgelopen vier keer toen er telkens 0,75 procentpunt bij kwam. De Amerikaanse centrale bank zag ruimte voor een lagere verhoging omdat de inflatie over haar piek heen lijkt. Wel geven de beleidsmakers van de Fed aan dat er ruimte is voor verdere renteverhogingen.