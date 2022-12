Het kabinet trekt 15 miljoen euro uit voor de luchthaven op Bonaire. Minister Mark Harbers (Infrastructuur) heeft daar woensdag een akkoord voor ondertekend op het eiland. Het is de bedoeling dat er in totaal 50 miljoen euro wordt geïnvesteerd in ‘Flamingo Airport’, zoals het vliegveld ook wordt genoemd. Bonaire trekt er zelf nog ruim 6 miljoen euro voor uit.