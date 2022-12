Kiev en Moskou hebben opnieuw gevangenen uitgeruild, meldt de stafchef van de Oekraïense president Volodimir Zelenski. 64 Oekraïense soldaten, die door de Russen werden gevangengenomen tijdens de strijd in Donetsk en Loehansk, mogen weer naar huis. Hoeveel Russen Oekraïne in ruil daarvoor vrijlaat, is niet bekend.