Werkgeversorganisaties waarschuwen dat de inflatie de komende tijd niet verder opgestuwd moet worden door werknemers structurele loonsverhogingen te geven. Nederland komt waarschijnlijk volgend jaar in een economische recessie terecht, terwijl niet alle bedrijven en sectoren in staat zijn om de financiële klappen op te vangen. Dat stellen AWVN, MKB-Nederland en VNO-NCW in een advies aan cao-onderhandelaars.