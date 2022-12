Taxibedrijf Uber is geen onrecht aangedaan toen de cao zorgvervoer en taxi door de minister algemeen verbindend werd verklaard. Het gerechtshof in Den Haag heeft dat besloten in een hoger beroep dat de Amerikaanse onderneming had aangespannen. In juli wees de rechtbank in Den Haag in een kort geding ook al de bezwaren van Uber van de hand.