Bij botsingen tussen demonstranten en oproerpolitie zijn zondag in de Peruaanse stad Andahuaylas zeker een dode en vijf gewonden gevallen. De demonstranten eisen de vrijlating van de afgezette president Pedro Castillo en het aftreden van de nieuwe regering. In Andahuaylas, in het zuiden van het Zuid-Amerikaanse land, raakten zaterdag ook al minstens twintig mensen gewond toen geweld uitbrak tussen demonstranten en politie.