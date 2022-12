Bij een steekpartij op het Catharinaplein in de binnenstad van Eindhoven zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag drie mensen gewond geraakt. Twee van hen zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, een derde slachtoffer heeft lichte verwondingen. De politie liet zaterdagochtend even na 05.30 uur weten een verdachte te hebben aangehouden.